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法国总统：欧洲面临的“最大的风险”是乌克兰危机

2024年01月17日13:44 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎1月16日电（记者乔本孝）法国总统马克龙16日呼吁建设“更强大”的欧洲，并表示欧洲面临的“最大的风险”仍然是乌克兰危机。

　　马克龙当晚在总统府举行的大型记者会上阐述了自己的施政方向。他说，法国和欧洲要加强自身建设，反对阵营对抗，拒绝对外依附。美国是欧洲的盟友，“但欧洲不愿依附它”。

　　马克龙说，当前“最大的风险”仍然是乌克兰危机，因为关系到“欧洲自身安全”以及“我们所定义的国际秩序规则”能否得到维护。他本人计划今年2月访问乌克兰。

　　提到美国大选时，马克龙说，无论选举结果如何，他会依照国家利益行事。他认为，美国这个“民主政体正在经历危机”。

　　谈及红海局势，他表示，法国没有参与对也门胡塞武装的打击，因为法国寻求避免形势被“激化”。

　　据法国媒体报道，自去年年初开始推行退休制度改革以来，马克龙政府的多项改革措施面临巨大阻力，社会分歧严重。更换总理、改组政府，成为马克龙平息反对声音、继续推进改革的选择。1月11日，法国总统府宣布改组后的新一届政府成员名单。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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