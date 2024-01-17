新华社仰光1月16日电（记者黎广滔 张东强）“丝路心相通”关爱未来捐赠仪式暨中缅友好文化教育交流活动16日在缅甸仰光举行。

中国和平发展基金会秘书长徐建国在活动中致辞时表示，在缅甸教育部、缅中友好协会等多方支持下，截至目前，基金会已在缅甸援建了19所中小学和2家医院等20多个民生项目，数十万人从中受益，为促进中缅关系进一步深化作出了积极贡献。

中国驻缅大使馆政务参赞乔利表示，2024年是“中国东盟人文交流年”。中缅两国地缘相近、人缘相亲、文缘相通。近年来，中缅在共建“一带一路”倡议下开展多领域、多层次交流交往活动。希望有更多的中缅民间组织开展人文交流和务实合作，汇聚民间力量助力中缅命运共同体建设。

缅中友好协会主席丁乌表示，缅中是山水相连的友好邻邦，两国友好历史基础深厚，缅方愿意与更多的中国社会组织携手在缅开展公益项目，共筑缅中友好民意基础，共同增进缅中胞波情谊。

中国和平发展基金会与缅甸-中国交流合作协会共同举办此次活动，并向仰光省仰金中学捐赠文体用品。多家中缅民间组织代表及仰光外国语大学国际志愿者、缅甸国际教育学校师生约150人参加活动。

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