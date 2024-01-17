新华社河内1月16日电（记者孙一）第七届中国国际进口博览会推介会16日在越南首都河内举办，100余家越南企业和机构参加活动。

中国国际进口博览局副局长孙成海在活动上表示，越南推介会是进博会2024年全球推介路演的首站，也是进博会路演首次来到越南，具有特殊意义。欢迎更多越南企业和特色优势产品利用进博会平台共享中国发展机遇。

中国驻越南大使馆公使衔参赞邬国权表示，希望中越双方能够继续充分用好进博会提供的优质平台，深化双边经贸互利合作，推动中越友好合作关系不断迈上新台阶。

越南工贸部贸易促进局副局长黎黄才表示，贸促局连续多届组织越南企业参展进博会，推动越中经贸务实合作，助力越南优势产品进入中国市场，今年将积极组织越南企业参加第七届进博会。

据介绍，越南已连续六年参展进博会，并在首届和第六届进博会担任国家展主宾国。每届进博会上，越南展台均吸引上万名中外企业代表参观洽谈。

本次推介会由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司和越南工贸部贸易促进局共同主办，中国驻越南大使馆支持，中国银行（香港）胡志明市分行协办。

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