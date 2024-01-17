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日本因能登半岛地震修改2024财年预算案

2024年01月17日08:58 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月16日电（记者姜俏梅　郭丹）日本政府16日召开临时内阁会议，修改去年12月已确定的2024财年（2024年4月至2025年3月）财政预算案，将预备费一项由5000亿日元（1美元约合146日元）增至1万亿日元，以支持能登半岛地震灾区重建。

　　预算案修改后，日本2024财年一般公共预算支出总额增至112.57万亿日元，仅次于2023财年的114万亿日元，为历史上第二大规模财政支出。新增的5000亿日元预备费将由政府增发国债筹措。修改后的2024财年财政预算案在日本国会通过后，日本政府将从预备费中提取能登半岛灾区重建所需资金。

　　修改内阁会议已确定的财政预算案的情况十分罕见。据日本媒体报道，日本政府已动用2023财年预备费援助地震灾民。内阁会议此前决定从2023财年预备费中支出约47亿日元购买赈灾物资，还计划本月支出超过1000亿日元援助灾民。

　　1月1日，日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。据日本石川县16日公布的最新数据，能登半岛地震已导致222人死亡、22人下落不明。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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