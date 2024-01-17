当地时间1月16日下午，国务院总理李强在瑞士达沃斯出席世界经济论坛2024年年会期间会见欧盟委员会主席冯德莱恩。新华社记者 饶爱民 摄

新华社瑞士达沃斯1月16日电（记者郑明达 陈文仙）当地时间1月16日下午，国务院总理李强在达沃斯出席世界经济论坛2024年年会期间会见欧盟委员会主席冯德莱恩。

李强表示，当今世界变乱交织，中欧关系在主要大国关系中保持稳定，这是双方共同努力的结果。习近平主席指出，中欧关系具有战略意义和世界影响。中方始终把深化对欧关系作为外交优先方向，愿同欧方一道，把中欧领导人会晤重要共识落到实处，本着相互理解、相互尊重的原则，坚持伙伴定位、坚持对话合作、坚持互利共赢、坚持妥处分歧，进一步提升中欧关系的稳定性、建设性、互惠性、全球性，更好促进双方和世界的繁荣发展。

李强指出，中方愿进口更多适销对路的欧盟产品，也希望欧盟放宽高技术产品对华出口限制，双方相向而行，推动中欧贸易更平衡发展。中国将持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，愿与欧方共同遵守自由贸易、公平竞争、开放合作等市场经济的基本准则。希望欧方在经贸问题上做到公正、合规、透明，公平对待中国企业，审慎出台限制性经贸政策和使用贸易救济措施。双方要以举行中欧高级别人文交流对话机制新一次会议为契机，加强教育、科技、文化、旅游等领域对话合作，加速恢复人员往来，为中欧关系注入新活力。

冯德莱恩表示，欧方赞赏中方不断扩大对外开放，不希望同中方脱钩，愿同中方加强对话沟通，在应对气候变化、推动世界贸易组织改革等领域深化合作，增进人文交流，推动欧中关系进一步发展。

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