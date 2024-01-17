新华社都柏林1月16日电（记者杜娟 王宾）当地时间1月16日晚，应爱尔兰总理瓦拉德卡邀请，国务院总理李强乘包机抵达都柏林国际机场，开始对爱尔兰进行正式访问。

当地时间1月16日晚，应爱尔兰总理瓦拉德卡邀请，国务院总理李强乘包机抵达都柏林国际机场，开始对爱尔兰进行正式访问。爱尔兰环境、气候与通讯部长兼交通部长瑞安等到机场迎接。新华社记者 饶爱民 摄

爱尔兰环境、气候与通讯部长兼交通部长瑞安和中国驻爱尔兰大使何向东等到机场迎接。

李强表示，今年是中爱建交45周年。45年来，中爱坚持相互尊重、平等相待，已经成为不同历史文化、不同政治制度国家友好相处、合作共赢的典范。特别是近些年，在两国元首的战略引领和共同推动下，中爱关系健康稳定发展，各领域合作取得丰硕成果。中爱的发展理念相近、利益契合，两国关系与合作发展前景广阔、潜力巨大。中方愿同爱方一道，落实两国元首达成的重要共识，推动中爱互惠战略伙伴关系不断取得新成果，持续造福两国和两国人民。

李强是在结束出席世界经济论坛2024年年会并对瑞士进行正式访问后抵达都柏林的。离开瑞士时，瑞士联邦政府高级官员和中国驻瑞士大使王世廷、常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭等到机场送行。

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