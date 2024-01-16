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外交部：正告菲律宾不要在台湾问题上玩火

2024年01月16日17:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月16日电（记者董雪、邵艺博）外交部发言人毛宁16日表示，正告菲律宾方面不要在台湾问题上玩火，停止向“台独”分裂势力发出任何错误信号。

　　当日例行记者会上，有记者问：1月15日，菲律宾总统马科斯在社交媒体“X”上发文“祝贺”赖清德当选台湾“总统”。请问中方对此有何评论？

　　毛宁表示，马科斯总统有关言论严重违反一个中国原则和中菲建交公报，严重违背菲方对中方所作政治承诺，粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满、坚决反对，已于第一时间向菲方提出强烈抗议。16日上午，外交部部长助理农融召见菲律宾驻华大使提出严正交涉，并敦促菲方给中方一个负责任的交代。

　　毛宁说，台湾地区选举结果改变不了两岸关系基本格局和发展方向，阻挡不了中国终将统一、也必然统一的大势。“我们正告菲方，不要在台湾问题上玩火，切实恪守一个中国原则和中菲建交公报，立即停止在涉台问题上的错误言行，停止向‘台独’分裂势力发出任何错误信号。”

　　“我们建议马科斯总统多读读书，以正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确结论。”她说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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