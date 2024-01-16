新华社洛杉矶1月15日电（记者谭晶晶）美国私企航天机器人技术公司15日表示，将与美国航天局等政府机构合作，评估“游隼”月球着陆器最终在大气层中燃烧的轨迹。

美航天机器人技术公司确认，“游隼”已无法实现原计划的月球“软着陆”，计划在大气层中烧毁。

“游隼”8日升空后发生燃料泄漏，目前正在飞往地球大气层的轨道上。美航天机器人技术公司表示，“游隼”已在太空运行超过7天，目前距地球约35万公里，处于能够响应、运行和稳定的状态，其推进系统异常引起的燃料泄漏已停止。

团队正在与美国航天局合作，继续评估“游隼”的受控重返地球大气层的路径。该公司称“游隼”重返大气层不会带来安全风险。

美国东部时间8日凌晨，“游隼”搭乘美国联合发射联盟公司研发的“火神半人马座”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。随后，“游隼”的推进系统出现故障，使其无法稳定地面向太阳。

“游隼”原计划2月23日在月球表面实现软着陆。这是50多年来美国首次执行的登月探测任务，并首次由私企承担这一任务。

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