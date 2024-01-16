新华社突尼斯1月15日电（记者 黄灵）当地时间1月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在突尼斯市同突尼斯外长阿马尔举行会谈。

王毅说，今年是中突建交60周年，具有承前启后的重要意义。我们愿同突方以此为契机，总结成功经验，弘扬传统友谊，谱写中突友好合作新篇章。双方要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，为双边关系提供坚实基础，注入强劲动力。

王毅表示，习近平新时代中国特色社会主义思想为我们以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供了根本遵循。新时代中国的发展也为世界上既希望加快发展又坚持自身独立性的国家提供了有益借鉴。我们将以中国式现代化推进世界现代化，愿同突方分享治国理政经验，支持突尼斯增强自主发展能力，实现共同发展和繁荣。

阿马尔表示，突中两国有着广泛共同利益和相同价值理念，双边关系政治基础牢固，发展势头良好，合作成果令人振奋。突方珍视突中友好，衷心感谢并永远铭记中国的支持和帮助。我愿重申，突方始终坚定奉行一个中国原则，愿同中方携手推动双边关系不断取得新的更大发展。

双方一致认为中突关系前景广阔，将加强高层交往，提升双边关系战略内涵，拓展全方位合作。

双方将加强团结协作，共同捍卫发展中国家正当权益，维护不干涉内政原则，促进国际公平正义。

双方还就巴以冲突交换了意见，一致表示将继续共同支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。

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