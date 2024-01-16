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日本引力波探测器受地震影响推迟探测

2024年01月16日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月15日电（记者钱铮）日本东京大学宇宙线研究所15日说，受今年1月1日发生的能登半岛地震影响，位于岐阜县飞驒市神冈町的神冈引力波探测器（KAGRA）无法正常工作，原定于今年春天进行的探测将延迟。

　　东京大学宇宙线研究所KAGRA主页15日发布消息说，KAGRA的引力波探测器一个减小噪声的部件受到很大影响，修复工作预计需要几个月时间，原定于今年春天的探测将不可避免延迟。

　　KAGRA建在神冈矿山距离地表约200米的隧道中，依靠基线长3公里的激光干涉仪探测引力波，由日本高能加速器研究机构、东京大学宇宙线研究所等单位设计建造。该项目于2012年开工建设，2020年作为国际引力波探测合作项目的一员正式开始观测。

　　引力波是爱因斯坦广义相对论预言的“时空涟漪”。质量巨大的物体运动时会造成时空弯曲产生引力波，并以光速向外传播。2015年，美国激光干涉引力波天文台（LIGO）的两个探测器捕捉到了由双黑洞碰撞产生的引力波信号，这是人类历史上首次直接探测到引力波，此后各国探测设施又多次捕捉到引力波信号。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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