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以内阁批准年度预算增加安全领域支出

2024年01月16日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷1月15日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列财政部15日晚发表声明说，以内阁当天批准修订后的2024年度国家预算。以总理内塔尼亚胡表示，以色列在安全领域增加预算对于“胜利和未来至关重要”。

　　根据财政部声明，修订后的2024年度国家预算约为5820亿新谢克尔（约1553亿美元），其中支出增加约700亿新谢克尔（约187亿美元）。由于承担“高昂战斗费用”，所有政府部门的预算都被削减，而国防领域的支出大幅增加，用于战争和加强军队、预备役招募计划、犹太人定居点安全保障等。

　　以财政部官员在接受新华社记者采访时说，预算中增加了约550亿新谢克尔（约150亿美元）的额外支出，用于支持以军正在进行的军事行动。

　　内塔尼亚胡当天通过其办公室发表声明说，内阁成员已就“战争预算”达成一致，同时考虑到预备役人员及其家属、个体经营者、政府部门和公众的需求。他强调，在安全领域增加预算对于以色列的“胜利和未来至关重要”。

　　内塔尼亚胡14日在内阁会议上说，以政府当日提交一份预算案，以确保在加沙地带的军事行动得以继续。该预算是以色列“处于战争年度的预算”，国家需承担远超计划的安全支出。

　　巴勒斯坦加沙地带卫生部门15日发布的数据显示，自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成逾2.4万人死亡、6万多人受伤。以色列方面说，冲突共造成1300多名以色列人死亡，仍有130多人被扣押。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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