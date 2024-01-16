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古特雷斯再次呼吁加沙地带立即停火

2024年01月16日08:49 | 来源：新华网
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1月15日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（后左）向媒体宣读声明。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

1月15日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（后左）向媒体宣读声明。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

　　新华社联合国1月15日电（记者尚绪谦）在新一轮巴以冲突百日之际，联合国秘书长古特雷斯15日再次呼吁立即在加沙地带实现人道主义停火。

　　古特雷斯当天向媒体宣读一份声明说，“我们需要立即在加沙地带实现人道主义停火”，以解决加沙地带前所未有的平民伤亡、人道危机、被扣押人员以及紧张局势在整个地区蔓延等问题。

1月15日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯向媒体宣读声明。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

1月15日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯向媒体宣读声明。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

　　古特雷斯说，加沙地带的人道主义状况难以用语言形容，人道救援工作面临重重障碍。他敦促各方尊重国际人道法，保护平民，保障平民的基本需求。

　　巴勒斯坦加沙地带卫生部门15日发布的数据显示，自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成逾2.4万人死亡、6万多人受伤。以色列方面说，冲突共造成1300多名以色列人死亡，仍有130多人被扣押。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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