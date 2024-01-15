法新社记者：美国资深代表团今天在台湾会见了赖清德和蔡英文。发言人对此有何评论？

毛宁：台湾地区选举是中国的地方事务。中方一贯坚决反对美台开展任何形式的官方往来，坚决反对美方以任何方式、任何借口干涉台湾事务。我们敦促美方务必认清台湾问题的极端复杂性和敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将美国领导人多次重申的不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”、不寻求把台湾问题作为工具遏制中国等承诺落到实处，慎之又慎处理涉台问题，不以任何形式虚化掏空一个中国原则，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。

总台央视记者：瑙鲁政府正式对外宣布，决定承认一个中国原则，与台湾当局断绝所谓的“外交关系”，愿同中国复交。中方对此有何评论？

毛宁：瑙鲁作为主权独立国家，宣布承认一个中国原则，同台湾当局断绝所谓“外交关系”，愿同中国恢复外交关系，中方对瑙鲁政府决定表示赞赏和欢迎。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这已为联合国大会2758号决议所确认，是国际社会普遍共识。在一个中国原则基础上，中国已同全世界182个国家建立外交关系。瑙鲁政府决定同中国复交，再次充分说明，一个中国原则是人心所向，大势所趋。中国愿同瑙鲁在一个中国原则基础上开启两国关系新篇章。

总台华语环球节目中心记者：2024年台湾地区两项选举结果揭晓后，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方反对任何形式的台湾独立，呼吁所有外部势力不要采取破坏地区稳定和国际安全的挑衅行动。请问发言人对此有何评论？

毛宁：我们赞赏俄方表态。事实上，不仅俄罗斯，还有很多国家和国际组织，包括印度尼西亚、越南、柬埔寨、老挝、孟加拉国、菲律宾、斯里兰卡、尼泊尔、南非、埃及、埃塞俄比亚、津巴布韦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯、塞尔维亚、匈牙利、巴布亚新几内亚、古巴、委内瑞拉、上合组织、阿拉伯国家联盟等等以发表声明、新闻公报、答记者问等方式公开重申恪守一个中国原则，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，反对任何形式的“台独”，支持中国统一大业。这是国际社会的正义之声、和平之声，体现了国际社会坚定捍卫联合国宪章和国际关系基本准则的广泛共识，代表了时代潮流和历史大势。我们感谢这些国家对中国正义立场的理解和支持。

无论台湾岛内局势怎样变化，都改变不了世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的基本事实。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不可能是！我们坚信，国际社会坚持一个中国原则的普遍共识和稳固格局必将更加牢固。中国人民反对“台独”分裂和外部势力干预、争取国家统一的正义事业必将得到更多理解和支持。

凤凰卫视记者：据报道，台湾外事部门称，中方就台湾选举发布的有关答问重谈“台湾问题是中国内政”等谬论，不符合国际认知和两岸现状，呼吁北京当局尊重选举结果，面对现实。发言人有何评论？

毛宁：台湾地区选举是中国的地方事务。不管选举结果如何，都改变不了世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的基本事实，改变不了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识。

两岸同属一个中国，台湾是中国领土的一部分。80年前，中、美、英三国发表《开罗宣言》，明确规定“把日本所窃取的中国领土台湾归还中国”。此后，1945年中美英苏联合发表的《波茨坦公告》第八条规定“《开罗宣言》条款必将实施”。日本则接受《波茨坦公告》，宣布无条件投降。这一系列具有国际法律效力的文件奠定了台湾是中国不可分割领土的历史与法理根基。尽管海峡两岸尚未统一，但中国的主权和领土从未分割，台湾是中国领土一部分的法律地位和事实也从未改变。这就是台海问题的真正现状。中国终将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱。

日本广播协会记者：瑙鲁政府为何在台湾选举之后宣布同台当局断绝外交关系？

毛宁：瑙鲁政府宣布承认一个中国原则，同台湾当局断绝所谓“外交关系”，愿同中国恢复外交关系，是瑙鲁作为主权国家独立自主做出的选择，说明一个中国原则是人心所向、大势所趋。

中新社记者：据台媒报道，美、日、欧洲几个国家表示拟于台湾地区选举后派团赴台“致贺”。外交部对此有何评论？

毛宁：台湾地区选举是中国内政。不管选举结果如何，都改变不了世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的基本事实。

一个中国原则是中国与世界各国建立和发展外交关系的政治基础，是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。国际上谁违反一个中国原则，就是干涉中国内政、侵犯中国主权，必将遭到全体中国人民和国际社会的共同反对。中方对有关国家发声明、“致贺”等违反一个中国原则的错误做法表示强烈不满和坚决反对，已提出严正交涉。

正如我刚刚介绍的，台湾地区选举后，有很多国家和国际组织公开重申坚持一个中国原则，反对任何形式的“台独”，支持中国统一大业。这是国际社会的正义之声、和平之声。我们相信国际社会将继续恪守一个中国原则，支持中国人民反对“台独”分裂、争取国家统一的正义事业。

《环球时报》记者：1月14日，新加坡外交部发言人就台湾地区选举答媒体提问，对有关选举表示“欢迎”和“祝贺”。请问中方对此有何评价？

毛宁：中方已第一时间向新方提出严正交涉。新方领导人曾多次表示“台湾问题是中国红线中的深红线”。中方重视新方这一说法，希望新方严格恪守一个中国原则，以实际行动维护中新友好关系大局。

东方卫视记者：据报道，加纳财政部长奥福里—阿塔11日接受采访时称，加纳已收到官方债权人提供的债务减免条款清单草案，该草案足以让国际货币基金组织（IMF）向加纳支付6亿美元。中方能否介绍最新进展？

毛宁：中方高度重视加纳债务问题，自债委会成立起便积极发挥协调作用。近期，中方推动各方克服技术困难、缩小分歧，最终引领各方于1月8日债委会第四次会议上就加纳债务处理方案基本达成一致，目前部分债委会成员正在同步履行内部程序。后续中方将继续与各方保持密切沟通，为推动加纳债务问题解决持续发挥积极作用。

韩国新一社记者：朝鲜宣布14日成功试射了使用固体燃料的高超音速中远程弹道导弹。中方对此有何评论？

毛宁：我注意到有关报道。我们希望有关各方正视半岛问题症结，通过对话协商推动半岛问题政治解决进程，维护半岛和平稳定。

澎湃新闻记者：据了解，外交部前副部长、联合国前副秘书长刘振民接替解振华出任中国气候变化事务特使。发言人能否证实并介绍有关情况？

毛宁：中国政府决定，外交部前副部长、联合国前副秘书长刘振民接替解振华，出任中国气候变化事务特使。解振华在担任特使期间，为推动中美气候变化合作、引领全球绿色低碳发展做出重要贡献，得到国际社会广泛赞誉。

刘振民特使是资深外交官，曾多次作为中国代表团团长和主要成员参加气候变化多边谈判，担任联合国副秘书长期间主管联合国经济和社会事务部，主持气候变化和可持续发展领域相关工作。相信刘振民特使履新后，将继续加强与各方对话合作，助力全球绿色低碳转型，共建人与自然生命共同体。

路透社记者：台湾官员称中方以资金支持引诱瑙鲁。能否透露中方将提供多少资金给瑙鲁？

毛宁：瑙鲁政府宣布承认一个中国原则，同台湾当局断绝所谓“外交关系”，愿同中国恢复外交关系，是瑙鲁作为主权国家独立自主做出的正确选择，充分说明一个中国原则是人心所向、大势所趋。

路透社记者：乌克兰于周末表示，应使中国参与到和谈中来。乌克兰是否已请求中方参与同俄罗斯的和谈，以推动结束乌克兰危机？乌方是否向中方提出，希安排泽连斯基总统同李强总理在达沃斯举行会晤？

毛宁：中方对乌克兰危机的立场是一贯、明确的，核心就是劝和促谈。危机全面升级以来，中方一直同包括乌方在内的有关各方保持着沟通。中方将继续同国际社会一道，为推动危机的政治解决发挥建设性作用，也欢迎和支持一切有利于实现和平的努力。

关于你提到的会晤，我没有可以提供的消息。

《北京青年报》记者：昨天是本轮巴以冲突爆发100天，王毅外长同期在埃及访问，同埃方就巴以局势交换了意见。访问期间还发表了《中埃关于巴勒斯坦问题的联合声明》、《中国外交部和阿盟秘书处关于巴以冲突的联合声明》。发言人能否进一步介绍中方对当前加沙局势的看法？中方将采取哪些措施推动巴勒斯坦问题得到全面、公正、持久解决？

毛宁：当前加沙冲突持续升级，造成大规模无辜平民伤亡，导致严重人道主义灾难，负面外溢效应加速扩散，中方对此深表关切。本轮巴以冲突爆发以来，中方始终站在公平正义一边，为实现停火止暴、恢复和平奔走疾呼，为保护平民安危尽己所能。

正如王毅外长在埃及强调，停火止战是当前压倒一切的首要任务，确保人道救援是刻不容缓的道义责任，加沙未来安排必须充分尊重巴勒斯坦人民的意愿，落实“两国方案”是实现巴勒斯坦问题公正解决的必由之路，中方将继续秉持公正立场，发挥负责任大国作用，同国际社会一道，为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决不懈努力。

路透社记者：王毅外长再次呼吁召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和平会议，推动结束加沙冲突。该会议应于何地举办、由谁来主办？是否会在中国举行？

毛宁：中方呼吁尽快召开广泛参与的国际和平会议，体现国际权威，推动制定具有约束力的路线图，落实“两国方案”，并在此基础上推动重启巴以和谈，实现巴以两国和平共处，从而实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决，为地区人民带来安全与和平。关于会议的召开时机、地点和主办方，需要各方协商确定。中方欢迎联合国为此发挥积极作用。

路透社记者：据《华尔街日报》报道，在阿拉斯加航空公司的波音737MAX 9客机发生事故后，中国已要求国内航空公司对其波音737MAX机队进行预防性安全检查。该报还称，北京还在等待美国对这起事故的调查结果形成更清晰的结论，暂不会采取进一步的实质性行动。外交部对此有何评论？

毛宁：这个问题建议你向中方主管部门了解。

(责编：岳弘彬、牛镛)