新华社北京1月15日电（记者董雪）全国政协副主席穆虹15日在京会见俄罗斯国际事务委员会总干事季莫费耶夫率领的代表团，就落实两国元首重要共识，推动中俄关系发展等交换意见。穆虹向客人介绍了全面推进中国式现代化建设的情况和中国人民政治协商制度。

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