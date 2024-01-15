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特写｜面对面，多走动——青少年交流为中美友谊注入活力

2024年01月15日16:24 | 来源：新华网
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　　新华社上海1月15日电　特写｜面对面，多走动——青少年交流为中美友谊注入活力

　　新华社记者郑开君　马峥　有之炘

　　在上海宋庆龄学校，来自美国犹他州的高中生佩顿·希尔兹轻轻吹起萨克斯，中国学生陈司隽和张天怡用小提琴和圆号默契配合。一曲终了，三人相视而笑，击掌庆贺。音乐将他们紧紧连在一起。

　　1月7日至13日，美国犹他州友好代表团一行13人访华，18岁的希尔兹是青年代表之一。在北京和上海，他们游览长城、故宫、豫园，体验编钟、剪纸、京剧和自动驾驶汽车，与中国学生和友好团体面对面交流。

　　12日参观上海宋庆龄学校是犹他州友好代表团此行的重要一站。来访之际恰逢学校举办“龙腾虎跃——中国传统文化周”，民乐团的孩子们以鼓乐合奏欢迎远道而来的客人，尽显热情。

　　“表演让我非常感动。”希尔兹用流利中文说。热爱音乐和体育的他与宋庆龄学校的师生们一同演奏、唱歌，还一起打篮球、写书法……

　　佩顿拿出手机，兴奋地向记者展示访华这几日留下的美好瞬间。“回去我会告诉朋友和同学们，中国是个非常美丽的国家，中国人非常友好。下次我想去西安，因为我的中文老师是西安人。”

　　“我很喜欢中国，中国真的很酷!”犹他州卡斯卡德小学11岁学生米丽娅姆·居布莱也讲一口流利中文。她的母亲温迪·居布莱告诉记者：“我有5个孩子，4个在学习中文。这是我们第一次来中国。打动我的是，中国人非常注重家庭，和我们一样希望孩子在充满爱、友善与和平的环境里成长。”

　　四年级的于艺敏作为学生代表欢迎犹他州的朋友们。她说：“在古汉字里，友谊的‘友’字就是两只手握在一起。今天我们和美国学生握手拥抱，分享彼此的故事，结交可爱的朋友。”　

　　在此次随团访华的犹他州前州长迈克尔·莱维特看来，中美教育工作者都有扩大交流的意愿和需求，这有利于两国关系的发展。“未来更多美国学生到访中国，他们将有机会与中国的儿童、家庭面对面交流，直观感受中国，这对他们来说非常有意义。”他对记者说。

　　语言是交流的基础。犹他州中文沉浸式教学项目协调人江林如珊告诉记者，犹他州开展中文沉浸式教学项目15年来，已经从最初的5所试点学校扩展到如今的35所，共有约两万名学生接受过中文教育。

　　“学习语言有助于‘解锁’另一个国家的文化。希望我们的学生不仅语言流利，更能在文化交流上毫无障碍。”犹他州杨百翰大学国际事务副校长助理杰夫·林格说。

　　看到中美学生间的互动，上海宋庆龄学校校长封莉容动情地说：“我们所有人都被学生之间亲密的交流打动了，音乐、运动、学习……各种话题，他们之间是没有距离的。就像宋庆龄先生所说，青少年是世界沟通的桥梁，也是世界和平的立足点，只要大人给他们开个头，他们就会把和平美好的生命之旗接过去。希望能给更多的中美青少年这样相互走动、情感交融的机会。”（参与记者：陈杰、杨恺、郭沛然）

(责编：燕勐、刘洁妍)

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