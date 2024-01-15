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专访｜RCEP为区域国家经济发展创造巨大机遇

2024年01月15日13:11 | 来源：新华网
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　　新华社金边1月15日电　专访｜RCEP为区域国家经济发展创造巨大机遇——访柬埔寨商业部国务秘书兼发言人宾索维吉

　　新华社记者吴长伟 廖泓清

　　柬埔寨商业部国务秘书兼发言人宾索维吉日前在接受新华社记者专访时表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施两年来，在促进区域贸易和投资合作方面发挥着重要作用，为所有相关国家的经济发展带来巨大机遇。

　　宾索维吉说，在全球保护主义和单边主义抬头背景下，RCEP有效维护并推动多边主义和自由贸易体系发展，促进了区域贸易和投资合作，给所有成员国带来巨大利益。相信协定将助力东盟成为亚洲新的经济增长引擎。

　　宾索维吉认为，RCEP有助于稳定成员国的经济，特别是在全球经济放缓之时，有助于成员国加快疫情后经济复苏和实现长期可持续增长。

　　宾索维吉说，对柬埔寨而言，RCEP已成为长期出口增长的催化剂，并吸引更多外国直接投资流入。2023年柬埔寨对RCEP成员国出口占该国出口总额的34.6%，相信RCEP框架下的优惠关税将助力柬埔寨出口在未来几年继续保持高速增长。

　　柬埔寨海关总署日前发布的报告显示，2023年，柬埔寨向RCEP成员国出口了价值81.7亿美元的产品，比2022年增长28.8%。

　　宾索维吉认为，柬埔寨已提出到2027年脱离最不发达国家行列、到2030年成为中高收入国家、到2050年成为高收入国家的发展目标，相信RCEP将帮助柬埔寨实现发展目标。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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