新华社开罗1月14日电 2024年1月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅访问埃及期间，同埃及外长舒凯里在开罗举行会谈。双方就包括加沙危机在内的巴勒斯坦问题和巴以冲突交换意见，达成以下共识：

一、应立即全面停火，停止一切暴力和杀戮行为，停止袭击平民和民用设施，反对并谴责一切违反国际人道法、国际人权法等国际法的行为，其中包括对巴勒斯坦民众从其土地上进行个人及集体强迫转移和强制迁移，强调呼吁释放双方人质和被扣押人员。

二、对加沙地带日益恶化的人道局势和加沙民众正在遭受的苦难深表忧虑，强调人道援助应充足、快速、安全、无障碍、可持续地进入加沙地带；应落实联合国有关决议，其中包括安理会关于在加沙地带设立必要人道机制的2720号决议。

三、呼吁国际社会和国际捐助方向巴勒斯坦民族权力机构提供一切形式的支持，帮助其在全部巴勒斯坦被占领土上全面行使被赋予的职责。

四、双方密切关注红海局势发展，应将其同加沙局势这一主要诱因联系看待。双方对冲突在地区扩大表示担忧，强调国际社会和地区国家应共同努力，立即制止对加沙的侵犯，缓和地区局势紧张和动荡，优先保障红海航行安全。

五、国际社会应担负起责任，根据联合国决议着手落实“两国方案”愿景，并以此为实现巴以和平和巴以两国人民和平共处开辟政治前景。应通过召开国际和会、结束占领、建立以1967年6月4日边界为基础、以东耶路撒冷为首都、领土连贯的独立巴勒斯坦国，并支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，从而实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。

六、中埃双方赞赏彼此为推动地区局势降温、缓解当前加沙地带人道危机影响、努力推动结束加沙战事和支持巴勒斯坦人民合法权利所作的努力。支持埃方为实现和解所作的努力。

七、中埃双方同意就根据有关国际准则实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决继续保持沟通协调。

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