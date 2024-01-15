新华社北京1月15日电 国家主席习近平14日向丹麦新任国王腓特烈十世致贺电，对腓特烈十世即位表示祝贺。

习近平指出，建交74年来，中丹关系取得长足发展，两国各领域合作成果丰硕，人民间友谊愈发深厚。我高度重视中丹关系发展，愿同腓特烈十世国王一道努力，推动中丹全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，为两国人民带来更多福祉。

同日，习近平还致电退位的丹麦前女王玛格丽特二世表示问候和祝福。

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