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李强抵达苏黎世对瑞士进行正式访问

2024年01月15日09:31 | 来源：新华网
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1月14日上午，应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布、瑞士联邦主席阿姆赫德、爱尔兰总理瓦拉德卡邀请，国务院总理李强乘包机离开北京，赴瑞士出席世界经济论坛2024年年会并对瑞士、爱尔兰进行正式访问。当地时间14日下午，李强乘坐包机抵达苏黎世国际机场，开始对瑞士进行正式访问。瑞士联邦主席阿姆赫德等到机场迎接。新华社记者 王晔 摄

1月14日上午，应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布、瑞士联邦主席阿姆赫德、爱尔兰总理瓦拉德卡邀请，国务院总理李强乘包机离开北京，赴瑞士出席世界经济论坛2024年年会并对瑞士、爱尔兰进行正式访问。当地时间14日下午，李强乘坐包机抵达苏黎世国际机场，开始对瑞士进行正式访问。瑞士联邦主席阿姆赫德等到机场迎接。新华社记者 王晔 摄

　　新华社苏黎世1月14日电（记者郑明达　乔继红）应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布、瑞士联邦主席阿姆赫德、爱尔兰总理瓦拉德卡邀请，国务院总理李强1月14日上午乘包机离开北京，赴瑞士出席世界经济论坛2024年年会并对瑞士、爱尔兰进行正式访问。

　　当地时间14日下午，李强乘坐包机抵达苏黎世国际机场，开始对瑞士进行正式访问。瑞士联邦主席阿姆赫德等到机场迎接。

　　李强表示，瑞士是最早同新中国建交的西方国家之一。建交74年来，两国关系始终保持健康发展。特别是2016年习近平主席与瑞方领导人共同宣布建立中瑞创新战略伙伴关系以来，两国各领域交流合作持续迈上新台阶、取得新成果。

　　李强指出，中方愿同瑞方一道，遵循两国元首重要战略引领，进一步深化双方政治互信，扩大互利合作，厚植民间情谊。中方始终高度重视瑞士在欧洲和国际舞台上发挥的独特作用，愿同瑞方在共同应对全球性挑战等方面保持密切沟通和协作。

　　中国驻瑞士大使王世廷、常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭等也到机场迎接。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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