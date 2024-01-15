新华社伯尔尼1月14日电（记者高文成 许可）当地时间1月14日下午，国务院总理李强与瑞士联邦主席阿姆赫德共同乘专列自苏黎世前往瑞士首都伯尔尼，一路在轻松友好的氛围中坦诚交流。

当地时间1月14日下午，国务院总理李强与瑞士联邦主席阿姆赫德共同乘专列自苏黎世前往瑞士首都伯尔尼，一路在轻松友好的氛围中坦诚交流。新华社记者 王晔 摄

李强表示，瑞士是最早承认新中国的西方国家之一，两国友好合作源远流长。瑞士不仅拥有美丽的自然风光，而且有着良好的生态环境、领先的创新实力、高品质的“瑞士制造”。当前中国正以高质量发展全面推进中国式现代化建设，中方愿同瑞方加强交流互鉴，深化各领域互利合作，取得更多务实成果。国之交在于民相亲，中方愿同瑞方以明年两国建交75周年为契机，扩大地方和人文交流，进一步增进两国民众的友好感情和中瑞友谊。

李强指出，过去40多年，瑞士企业深度参与中国改革开放进程，助力中国经济社会发展，自身也获得丰厚回报。中国开放的大门只会越开越大，欢迎更多瑞士企业赴华投资兴业。

阿姆赫德欢迎李强对瑞士进行正式访问。阿姆赫德向李强介绍了瑞士国情和沿途各州风土人情，表示瑞中两国人民彼此怀有友好感情，双方合作历史悠久，成果丰硕。瑞士很多企业在中国投资发展取得很好业绩，愿意进一步深耕中国市场。瑞方愿和中方一道，加强人文交流，进一步增进两国人民之间的相互了解和友谊。

双方就科技创新、绿色发展、文化旅游、冬季运动等交换了看法，一致同意推进相关领域合作。

(责编：燕勐、刘洁妍)