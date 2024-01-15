新华社墨西哥城1月13日电（记者吴昊 席玥）圣萨尔瓦多消息：由中国贸促会主办、中国国际商会承办的第七届萨尔瓦多中国贸易展览会日前在首都圣萨尔瓦多举行，为中萨经贸合作搭建平台。

这次展会为期四天，展出总面积约1500平方米，近30家中国企业参展，涉及机械设备、车辆、建筑材料、电子通信、食品、五金、物流等领域。活动期间还举办了中萨经贸合作论坛。

萨尔瓦多总统府贸易与投资国务秘书豪尔赫·卡坦在展会开幕式上致辞说，萨政府制定和实施一系列优惠政策，积极引进科技成果及外来投资以振兴本国经济。中国经济增长的成功案例值得萨方学习。

中国贸促会会长任鸿斌在视频致辞中表示，中萨两国建交5年多来，各领域交流日益密切。中国坚定不移推进高水平对外开放，将为包括萨尔瓦多在内的“一带一路”共建国家提供更广阔市场和前所未有的合作机遇。

中国驻萨尔瓦多大使张艳辉在致辞中表示，中萨均面临着实现国家现代化和民族复兴的光荣使命，两国是命运共同体。双方在贸易、投资、基础设施建设、农业、科技、教育卫生等领域合作潜力较大，中方愿同萨方在共建“一带一路”倡议框架下加强交流合作，落实全球发展倡议，实现共同繁荣。

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