新华社开罗1月14日电 2024年1月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅访问阿拉伯国家联盟期间，同阿盟秘书长盖特举行会谈。双方就巴以冲突深入交换意见，达成以下共识:

一、应立即全面停火，全面、有效落实联合国安理会和联合国大会就加沙局势和巴以冲突通过的有关决议，切实保护平民，停止一切针对平民的暴力和违反国际法以及国际人道法的行为，反对强行迁移巴勒斯坦平民，呼吁尽快释放所有被扣押人员，尽快建立人道主义协调机制，通过可持续、快速、安全、无障碍的机制向加沙地带提供人道主义准入。

二、国际社会应积极行动起来，推动局势尽快降温并实现停火。有影响力的国家尤其要为此发挥客观公正的建设性作用。联合国安理会应该倾听阿拉伯、伊斯兰国家以及其它反对以色列继续对加沙平民发动战争国家的呼声，切实承担维护国际安全与和平的责任，为此采取有约束力的举措。

三、任何涉及巴勒斯坦前途命运的安排，都应遵循“巴人治巴”原则。应致力于实现巴勒斯坦内部和解，强调中阿双方支持举行巴各派均参加的包容性民族对话，以实现上述目标。致力于巩固巴民族权力机构，支持其在下阶段发挥作用。

四、强调“两国方案”始终是今后任何关系到加沙地带和约旦河西岸（包括东耶路撒冷在内的）巴勒斯坦人民命运安排的基础，以彰显巴人民的命运自决权和独立建国权。

五、强调应作出切实有效努力，实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，支持根据联合国有关决议、“土地换和平”原则和“阿拉伯和平倡议”，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。

六、双方对近期红海局势升温深表关切，强调应尊重也门国家主权和领土完整，同时确保红海国际商业航线安全。应抵御威胁航运通道安全的风险，这是关乎国际和平与安全的优先事项。呼吁各方推动局势降温，特别是尽快平息加沙战火，防止外溢影响进一步扩大，切实维护地区和平与稳定。

七、呼吁尽快召开广泛参与的国际和平会议，体现国际权威，推动制定具有约束力的路线图，根据具体时间表落实“两国方案”，并在此基础上推动重启巴以和谈，实现巴以两国和平共处，为本地区全体人民带来安全与和平。

八、中方赞赏阿方为推动地区局势降温、避免加沙地带发生全面人道危机发挥的重要作用，阿方高度赞赏中方为平息加沙冲突、实现停火、支持巴勒斯坦人民正义事业所做大量努力，赞赏《中国关于解决巴以冲突的立场文件》。双方愿继续加强沟通协调，为实现加沙停火、结束逾两百万巴勒斯坦人民所遭受的严重人道危机作出不懈努力，并致力于结束占领，推动巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决。

(责编：卫嘉、白宇)