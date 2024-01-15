新华社开罗1月14日电（记者董修竹）当地时间1月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在开罗同埃及外长舒凯里举行会谈。

舒凯里表示，埃及是首个同中华人民共和国建交的非洲和阿拉伯国家，我们为此深感自豪。很高兴埃及再次成为中国外长新年首访首站，这展现了埃中之间牢固和深厚友谊。埃方恪守一个中国原则，坚定不移支持中方维护国家统一稳定和发展，支持中方在涉疆、涉港等问题上的正当立场。期待同中方一道，按照两国元首指引，将埃中全面战略伙伴关系提升至更高水平。

王毅说，中方赞赏埃方支持中方正当立场，中方同样坚定支持埃及维护主权安全、发展利益和民族尊严，愿同埃方继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中埃建立全面战略伙伴关系十年来，政治互信日益深化，务实合作成果丰硕，多边协作密切有力。中埃友好为两国人民带来实实在在好处，也为南南合作树立了典范。中方愿同埃方一道，落实好两国元首重要共识，推动中埃关系实现新发展，迈上新台阶。

王毅表示，双方要深化务实合作，用好政府间合作委员会等各层级、各领域合作机制，高质量共建 “一带一路”，推进苏伊士经贸合作区、新行政首都中央商务区、斋月十日城轻轨等标志性项目建设，拓展新能源、航空航天、农业科技、数字经济、人工智能、医疗卫生等合作。中方鼓励中国企业赴埃投资兴业，乐见更多中国公民赴埃旅游，愿扩大进口埃及特色产品。中方支持埃方加强人才培训，愿将埃及“鲁班工坊”打造为中非职业教育合作标杆。

王毅指出，中埃同为发展中大国和新兴力量代表，都坚持独立自主的外交政策，都支持真正的多边主义。在变乱交织的世界上，中埃是重要的战略稳定因素。中方愿同埃及共同支持平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动国际治理朝着公正合理方向发展，捍卫发展中国家共同利益和正当权利。

舒凯里表示，埃中在重大国际问题上有着相同或相近立场，埃方愿同中方密切多边协作，共同维护不干涉内政原则，加强发展中国家团结，共同反对制造冲突对立，维护国际和地区和平稳定。

双方一致同意共同落实首届中阿峰会和中非合作论坛成果，落实好中阿务实合作“八大共同行动”和中非务实合作“九项工程”。

双方就巴以冲突深入沟通，在会谈后发表了关于巴勒斯坦问题的联合声明，对当前冲突进一步外溢深表担忧，强调应立即全面停火，落实联合国有关决议，设立有效人道救援机制，推动落实“两国方案”，为巴勒斯坦问题持久、全面、公正解决贡献力量。

双方还签署了中埃全面战略伙伴关系第二个五年实施纲要。

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