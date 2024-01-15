新华社开罗1月14日电（记者董修竹）当地时间1月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在开罗同埃及外长舒凯里会谈后共同会见记者时表示，今年是中埃建立全面战略伙伴关系十周年。十年来，在习近平主席和塞西总统战略引领下，中埃共同开辟了两国关系跨越式发展的黄金时代。面向未来，在两国元首领导下，中埃全面战略伙伴关系一定会迎来更加辉煌的十年。

王毅说，我同舒凯里外长举行了富有成果的会谈，取得广泛共识。

一是不断深化战略互信，坚定支持彼此维护核心利益。中方感谢埃方在涉及中国核心利益尤其是台湾问题上给予中方的宝贵支持，也将继续坚定支持埃及维护国家主权和安全，走出一条符合自身国情的成功发展之路。

二是高质量共建“一带一路”，实现更高水平的互利共赢。中方愿同埃方落实好面向未来五年的两国全面战略伙伴关系实施纲要，深化各领域务实合作，继续支持埃方推进经济社会建设，从埃及进口更多优质产品，鼓励更多中国企业来埃及投资兴业。

三是加强文明对话，实现更深层次的民心相通。中方愿同埃方促进文化、青年、智库、职业教育等领域合作，继续鼓励更多中国公民来埃及旅游，感受埃及古老文明魅力。

四是就地区和国际问题开展更加紧密的沟通协作。埃及是阿拉伯、非洲、伊斯兰和发展中大国。今年将在华举办中阿合作论坛第十届部长会和中非合作论坛新一届会议，中方期待同埃方共同引领中阿、中非集体合作再上新台阶，打造高质量南南合作样板。再次祝贺埃及成为金砖国家新成员。中方愿同埃方加强金砖合作，共同推动全球治理朝着平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化方向发展。

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