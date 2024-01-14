新华社雅加达1月14日电 专访｜RCEP助推东盟数字经济、绿色经济发展

新华社记者孙磊 郑世波

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺日前在雅加达接受新华社记者专访时表示，生效两年来，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成为推动东盟地区数字经济和绿色经济发展的重要力量，帮助东盟这两大行业迎来蓬勃发展势头。

班邦说，在数字经济方面，RCEP制定了贸易数字化框架，有效解决了电子商务中的网络安全和消费者隐私问题。此外，RCEP不仅为东盟中小微企业创造了更有利的数字贸易环境，而且协助提升中小微企业的数字化能力，这些为东盟电子商务和数字支付等领域的进一步增长铺平道路，带给数字经济发展更多驱动力。

印尼经济统筹部数字化转型、创意和人力资源事务专家里扎尔·埃德温之前在雅加达举行的一次会议上表示，2022年东盟数字经济规模达1940亿美元，其中印尼占约40%的份额。

班邦告诉记者，在RCEP规则和政策利好的加持下，东盟数字经济发展前景广阔。中国在发展数字经济方面走在世界前列，东盟期希望与中方加强在数字基础设施建设、产业数字化转型、人工智能、电子商务、大数据、远程医疗等领域的合作。

谈及RCEP为东盟绿色经济发展带来的机遇，班邦认为，东盟拥有可再生能源和新能源的资源优势，RCEP推动了区域内绿色先进技术和产业化优势在东盟落地，加速了东盟能源转型和清洁交通等绿色基础设施建设。RCEP还促进了“新三样”，即电动汽车、太阳能电池、锂电池的贸易，进一步深化了中国与东盟在新能源产业领域的合作。

班邦说，RCEP不仅有效提升区域内贸易水平，还显著促进区域内投资发展。一方面，RCEP的落地为企业向东盟市场投资提供政策支撑；另一方面，RCEP的关税减免、原产地累积规则有助区域内产业布局进一步优化。RCEP带来的政策利好将加速RCEP成员国企业投资东南亚地区，在经济合作中帮助东盟国家振兴经济。

(责编：苏缨翔、贾文婷)