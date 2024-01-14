新华社纽约1月12日电 综述｜美国主要银行去年四季度盈利恶化

新华社记者刘亚南

美国主要银行12日公布的财报显示，受此前区域性银行危机导致存款保险机构收取额外费用、信贷损失增加等因素影响，美国主要银行2023年第四季度盈利情况恶化。

数据显示，为弥补去年银行业危机期间支出的巨额资金，美国联邦储蓄保险公司去年第四季度向摩根大通等银行收取了总计约86亿美元的特别费用，这对相关银行的盈利水平产生显著影响。

2023年第四季度，摩根大通银行实现净利润93.07亿美元，环比和同比分别下降29%和15%。其中，美国联邦储蓄保险公司向摩根大通收取特别费用29亿美元。

当季，美国银行实现净利润31.44亿美元，环比和同比降幅分别为59.7%和55.92%。该行向美国联邦储蓄保险公司缴纳特别费用21亿美元，冲销坏账金额为11.92亿美元。

同期，花旗集团净亏损18.39亿美元，而前一季度和2022年第四季度该集团净利润分别为35.46亿美元和25.13亿美元。花旗向美国联邦储蓄保险公司缴纳特别费用约17亿美元。

富国银行当季实现净利润34.46亿美元，环比下降40%，同比增长9%。富国银行向美国联邦储蓄保险公司支付特别费用19亿美元，冲销坏账金额为12.58亿美元。

此外，上述四家银行该季度营业收入均环比下滑。花旗集团首席执行官简·弗雷泽说，集团业绩“非常令人失望”。花旗集团宣布将裁员10%，约为2万人。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，财政赤字和开支增加以及供应链调整可能导致美国通胀更具粘性且利率高于市场预期。同时，市场还应关注主要央行收紧货币政策、乌克兰危机和中东地区冲突带来的风险。

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