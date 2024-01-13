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中国代表：反对强迫转移巴勒斯坦人民

2024年01月13日13:32 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月12日电　中国常驻联合国代表张军12日在安理会巴以问题公开会上发言，强调必须坚决反对任何针对巴勒斯坦人民的强迫转移。

　　他说，本轮巴以冲突爆发将近100天，已有超过2.3万名加沙民众、200多名联合国人员和记者丧生，加沙90%的人口流离失所。立即停火已成为国际社会压倒性的呼声，但一个安理会常任理事国却以种种理由否决安理会就此达成共识，这是对国际公平正义和安理会权威的公然蔑视。一些人平时总把保护人权、预防种族灭绝挂在嘴边，面对加沙惨绝人寰的境况却装聋作哑、遮遮掩掩、转移视线，这是赤裸裸的双重标准。国际社会必须排除一切干扰，采取有力行动，平息战火、拯救生命、恢复和平。

　　第一，必须坚决反对任何针对巴勒斯坦人民的强迫转移。把200万民众驱离加沙，把加沙变成没有人烟的所谓“安全区”，这种可怕的想法如果付诸实施，将构成国际法上的严重罪行，彻底断送“两国方案”的前景。

　　第二，必须采取一切措施缓解人道灾难。以色列必须保障人道工作人员安全，为人道救援工作提供全面配合。中方支持安理会采取进一步行动，为充足的人道物资安全、快速、畅通进入加沙扫清障碍。

　　第三，必须以最大的紧迫感推动实现停火。只有停火，才能避免更大平民伤亡和人道灾难，避免把整个中东地区卷入浩劫。但令人担忧的是，当前非但看不到立即停火的前景，形势还在朝着冲突扩大化的方向发展。

　　张军表示，中方敦促国际社会，特别是有重要影响的国家，把实现停火作为当前压倒一切的紧迫任务。中方对巴以冲突对红海局势的外溢影响表示关切，美国、英国对也门的军事行动无疑只会加剧地区紧张局势。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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