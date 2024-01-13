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古特雷斯敦促各方避免也门局势升级

2024年01月13日13:28 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月12日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯12日就美英空袭胡塞武装多处目标发表声明，呼吁有关各方遵守安理会第2722号决议，避免使也门紧张局势进一步升级。

　　古特雷斯说，美国和英国在一些国家的支持下对也门多处目标发动空袭。他呼吁有关各方必须“全面遵守”安理会第2722号决议，同时强调对红海地区国际船只的袭击是“不可接受的”，因为这将危及全球供应链的安全，并对全球经济和人道主义局势产生负面影响。

　　古特雷斯重申安理会在第2722号决议中对胡塞武装的要求，即“立即停止所有此类攻击”，强调胡塞武装必须完全遵守该决议。

　　古特雷斯同时敦促会员国在保护其船只免受攻击时，必须按照决议中规定的国际法相关条款行事，同时呼吁有关各方为了红海和更广泛区域的和平与稳定采取行动，避免使紧张局势进一步升级。古特雷斯表示，国际社会应尽一切努力确保也门走上通往和平的道路，并强调“迄今为止为结束也门冲突所做的努力不应白费”。

　　自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，关联以色列的船只是该组织的“合法打击目标”，袭击行动将持续到以色列停止对加沙地带的军事打击为止。联合国安理会本月10日表决通过第2722号决议，强烈谴责也门胡塞武装在红海袭击商船。

　　当地时间12日凌晨，也门首都萨那等地遭美军和英军空袭。美国总统拜登和英国首相苏纳克随后证实，作为对胡塞武装在红海持续发动袭击的回应，美军和英军对也门境内胡塞武装进行了打击。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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