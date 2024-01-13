1月12日在北京举行的比利时首相与中比企业家对话会上，比利时首相德克罗表示，看好中国经济发展前景，比中两国在农畜产品、半导体、绿色能源等领域有着广阔的合作机遇，期待进一步拉紧两国经贸纽带，实现互利共赢。

比利时首相与中比企业家对话会1月12日在北京举行。新华社记者 潘洁 摄

“近年来，中国经济保持稳定增长，人均GDP持续攀升，相信中国未来依然是经济强国。”德克罗说，比利时始终视中国为紧密的合作伙伴。希望两国工商界加强对接交流，不断拉紧双边经贸关系，共同打造比中互利共赢的美好未来。

中国贸促会会长任鸿斌说，中比两国在发展战略、资源禀赋、产业结构等方面互补性强、利益契合点多，蕴藏着巨大合作潜力。

“中国拥有14亿多人口和不断壮大的中等收入群体，是全球第二大消费市场。比利时农畜产品及啤酒、巧克力等特色产品世界闻名，在生物医药、微电子、现代农业等领域科技实力雄厚。”任鸿斌说，期待双方携手促成更多务实成果，把两国共同利益的蛋糕越做越大。

本次对话会由中国贸促会与比中经贸委员会共同主办，两国政府官员、工商界人士及媒体代表100余人出席。来自金融、物流、生物制药等领域的中比企业家代表现场进行了对接洽谈。（记者潘洁）

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