新华社开罗1月12日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚12日发表声明说，美国和英国当天凌晨对73处胡塞武装目标发动空袭，造成5名武装人员死亡，6人受伤。

萨雷亚说，美英战机和导弹袭击了包括也门首都萨那、红海城市荷台达、哈杰省、萨达省和塔伊兹省内的目标。萨雷亚指责这是“野蛮的侵略”，表示胡塞武装将毫不犹豫地打击“陆地和海上的所有敌对目标”，并将继续“阻止以色列船只或前往以色列的船只在阿拉伯海和红海航行。”

也门首都萨那等地当地时间12日凌晨遭美军和英军空袭。美国总统拜登发表声明说，打击行动是对胡塞武装持续袭击往来红海水域国际商船的“直接回应”，包括9日“针对美国船只”的袭击。

自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，关联以色列的船只是该组织的“合法打击目标”，袭击行动将持续到以色列停止对加沙地带的军事打击为止。胡塞武装袭船行动已导致多家国际航运企业宣布暂停红海航线，转而绕行非洲南端。

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