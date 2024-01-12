新华社北京1月12日电 综合新华社驻外记者报道：也门首都萨那等地当地时间12日凌晨遭美军和英军空袭。美国总统拜登和英国首相苏纳克证实，美军和英军对也门境内胡塞武装进行了打击。

据也门胡塞武装控制的马西拉电视台报道，也门首都萨那、红海城市荷台达和北部萨达省内多处目标当地时间12日凌晨遭美军和英军空袭。

当地目击者告诉新华社记者，12日凌晨萨那发生了4次巨大爆炸，很多居民房屋的窗户被震碎。爆炸后，全城多个地区停电并陷入黑暗。

拜登发表声明说，美军对胡塞武装位于也门境内的多个目标进行了打击。英国参与了打击行动，澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰提供了支持。他说，打击行动是对胡塞武装持续袭击往来红海水域国际商船的“直接回应”，包括9日“针对美国船只”的袭击。这些袭击让美国和伙伴国家人员陷入危险、危害国际贸易并对航行自由构成威胁。如有必要，美国将采取进一步措施。

苏纳克当地时间12日凌晨证实，英国空军对也门境内胡塞武装军事设施发动了有针对性的打击。声明说：“尽管国际社会一再警告，胡塞武装仍继续在红海发动袭击，包括本周针对英国和美国军舰的袭击。这不能容忍。”声明说，英国和美国的行动得到了荷兰、加拿大和巴林的非作战支持。

自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，关联以色列的船只是该组织的“合法打击目标”，直至以色列停止对加沙地带的军事打击。胡塞武装袭船行动已导致多家国际航运企业宣布暂停红海航线，转而绕行非洲南端。（参与记者：王尚、邓仙来、杜鹃、许凤）

(责编：艾雯、崔译戈)