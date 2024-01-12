新华社日内瓦1月10日电 专访：中国仍将是全球经济增长引擎——访世界经济论坛总裁博尔格·布伦德

新华社记者陈斌杰 陈俊侠 连漪

1月9日，在瑞士日内瓦，世界经济论坛总裁博尔格·布伦德接受新华社记者专访。新华社记者 连漪 摄

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，中国将继续成为全球经济增长的重要引擎。

布伦德看好中国经济发展前景。他表示，中国有足够的政策工具来提振经济。中国正在从基于投资和基础设施等的增长，转向基于电动汽车等新领域的增长。中国正经历一个从出口向服务和数字贸易转变的时期，同时中国也是可再生能源相关设备的重要生产国。

这是1月9日在瑞士日内瓦拍摄的世界经济论坛标识。新华社记者 连漪 摄

世界经济论坛2024年年会将于1月15日至19日在瑞士达沃斯举行。谈到今年年会主题“重建信任”，布伦德说，全球范围都存在国家之间信任缺失和商业竞争加剧的情况。作为世界第二大经济体，中国不仅在全球经济和贸易方面扮演重要角色，而且为建设一个更加和平的世界发挥积极作用，将为推动各国重建信任作出贡献。

这是1月9日在瑞士日内瓦拍摄的世界经济论坛标识。新华社记者 连漪 摄

他认为，中国的许多举措对全球有重大意义，如中国在多边贸易谈判和政府间气候变化问题谈判中发挥着重要作用，中国与“全球南方”国家保持紧密合作等，在维护全球和平安全中发挥越来越关键的作用。

对于2024年全球经济形势，布伦德持谨慎乐观态度。他认为，全球经济总体向好，通胀水平下降将带动主要经济体利率下调，刺激投资增长，带来经济增长和就业机会。

布伦德表示，贸易是全球经济增长的引擎，各国要捍卫多边贸易体制，减少贸易壁垒。他说，互信不足影响全球和平安全，产生严重的经济后果。“我们希望，各国在最重要议题上携手合作。”

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