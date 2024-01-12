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冲绳民众抗议政府强推边野古基地建设

2024年01月12日08:29 | 来源：新华网
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新华社东京1月11日电（记者郭丹）据日媒11日报道，针对日本政府10日提前在大浦湾填海造地强推边野古基地建设工程，不少冲绳民众到施工现场或周边举行抗议活动。

据日本共同社报道，10日中午，当两艘载着大量石料的施工船开始往海里倾倒巨石时，有抗议民众驾船来到施工船附近。抗议民众在船上贴上了大大的“新基地NO”标语，并大喊“这是践踏冲绳民心的行径!”不久，日本海上保安厅人员驱离抗议船。

10日中午，在驻日美军边野古基地门前，大约30人举着“不要破坏大浦湾海洋”“停止施工”的标语抗议。参加抗议活动的一名77岁老者说，日本政府完全听不到反对边野古基地建设的民意，也不跟冲绳地方政府对话，“我们不能允许强推施工”。

据《朝日新闻》报道，11日抗议者继续在边野古基地门前举着标语抗议。

11日，冲绳县知事玉城丹尼在京都市内一所大学演讲时也批评日本政府强推边野古基地建设工程。

去年12月28日，在未获冲绳县同意的情况下，日本国土交通大臣齐藤铁夫代替冲绳县知事批准了驻日美军边野古基地的设计修改方案，原计划于1月12日开始施工。共同社报道说，日本政府称填海造地、加快推进边野古基地建设是为了尽早实现普天间基地搬迁。按照项目施工计划，边野古基地项目完工、移交至少要到2035年以后。

(责编：艾雯、崔译戈)

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