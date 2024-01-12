新华社开罗1月11日电（记者董修竹）埃及总统塞西11日在首都开罗会见到访的美国国务卿布林肯，双方讨论了中东地区局势，尤其是巴勒斯坦领土及加沙地带冲突等问题。

埃及总统府当天发表消息说，塞西向布林肯表示，埃及正在努力与各方沟通，以实现加沙地带立即停火和确保足够数量人道主义援助物资进入加沙地带。塞西呼吁国际社会承担起执行联合国有关决议的责任，以结束加沙地带人道主义困境和实现公正全面解决巴勒斯坦问题。

布林肯表示，美国赞赏埃及为巩固地区和平与稳定所作努力。塞西表示，埃及希望继续与美国进行协调，以维护地区安全与稳定。

双方表示，坚决反对将巴勒斯坦人赶出巴勒斯坦领土的企图，并承诺将“两国方案”作为实现地区稳定的基础。双方同意就当前局势保持密切磋商，并与其他各方沟通，推动平息局势、防止冲突扩大。

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列，新一轮巴以冲突爆发。布林肯本月4日开启本轮巴以冲突爆发以来第四次中东之行，访问国家和地区多达10个。

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