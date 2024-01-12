新华社东京1月11日电（记者沈红辉）日本防卫省11日说，日本陆上自卫队幕僚副长小林弘树日前带队参拜靖国神社涉嫌违规，防卫省将开展进一步调查。

据日本媒体报道，小林弘树9日利用休息时间，乘公务车前往靖国神社，和数十名自卫队人员进行了集体参拜。

日本防卫省承认相关报道属实。防卫省表示，此次参与集体参拜的自卫队人员属于陆上自卫队航空事故调查委员会，小林弘树任该委员会委员长。参拜计划由陆上自卫队相关部门以祈祷新一年安全的名义组织。

日本防卫省内部规定禁止部队或以集体组织的形式参拜神社等宗教设施。2015年曾有自卫队学校以教育活动名义组织参拜靖国神社遭处分。

小林弘树在接受初步调查时辩称，并未以公职人员身份正式参拜。日本军事评论家前田哲男表示，数十人集体参拜靖国神社，并乘用公务车，不得不说就是事实上的公务行为，是有意为之。日本防卫省当前本应致力于能登地震救援活动，小林弘树等人行为势必受到民众质疑。

靖国神社位于东京千代田区，供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。长期以来，日本部分政客坚持参拜靖国神社，遭到日本国内爱好和平人士和国际社会的强烈反对，也导致日本与中韩等亚洲国家关系紧张。

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