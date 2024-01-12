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中方呼吁国际社会支持西非和萨赫勒国家

2024年01月12日08:24 | 来源：新华网
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新华社联合国1月11日电 中国常驻联合国副代表戴兵11日在安理会公开审议西非和萨赫勒问题时发言，呼吁国际社会在多方面支持该地区国家。

戴兵说，去年以来，西非和萨赫勒国家为维护地区和平稳定作出大量努力。同时，地区局势仍面临不少困难挑战。一些国家政局持续动荡，国内社会矛盾突出。国际社会要支持地区国家根据自身国情自主选择发展道路。外部强加治理模式，搞“民主改造”，事实证明无法解决动荡根源，甚至引发新的混乱。

戴兵表示，西非和萨赫勒国家长期处于国际反恐前沿，极端恐怖势力仍十分猖獗，萨赫勒地区反恐合作陷入困境。面对共同挑战，地区国家要秉持共同安全理念，在反恐合作中团结每一个国家，在反恐战线上夯实每一根链条。国际社会要总结以往经验教训，通过更加务实有效方式，支持地区国家提升自主反恐能力，尽快重振地区反恐合作。

戴兵说，去年以来，西非和萨赫勒国家面临经济增长放缓、通胀高企、粮食安全危机、人道危机等多重挑战。国际社会要为地区国家发展基础设施、就业创收、改善民生提供资金技术支持。

戴兵说，中方一直通过中非合作论坛和全球发展倡议框架下的双多边合作，支持西非和萨赫勒国家加强能力建设，实现包容、可持续发展，逐步筑牢持久和平稳定的根基。中国外长王毅将于下周赴该地区对多哥、科特迪瓦进行友好访问。这一访问延续34年来中国外长每年首次出访必去非洲的优良传统，也将为促进地区和平发展作出中国贡献。

(责编：艾雯、崔译戈)

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