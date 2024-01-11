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中国展台亮相荷兰假日旅游展

2024年01月11日21:25 | 来源：新华网
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新华社荷兰乌特勒支1月10日电（记者王湘江）大熊猫、海棠门、朱红廊柱、古画屏风……10日在荷兰乌特勒支会展中心开幕的2024年荷兰假日旅游展上，多重中国元素装点的中国展台展示着中国文化的独特魅力，吸引不少观众驻足。

中国展台由海牙中国文化中心组织，以“你好！中国”国家旅游形象为主题。展台占地100平方米，位于展会亚洲展区中心位置，来自旅游、航空和签证服务领域的多家企业参展。

荷兰旅游局形象大使盖比在展会上高兴地向新华社记者展示精美的中国旅游宣传册。回忆起此前在中国江南水乡、太行山和黄山等地旅行的经历，盖比表示，这些地方的美景让她流连忘返。她说，近期她还要前往中国，期待再次领略中国美景和美食的魅力。

荷兰皇家展览集团首席执行官杰伦·范霍夫在中国展台开幕式上说，非常欢迎中国参加本届荷兰假日旅游展。对包括荷兰在内的各国参展商来说，中国旅游市场充满机遇，中国的参与不可或缺。

中国驻荷兰大使谈践致辞时表示，“国之交在于民相亲”，当前中荷关系发展势头良好，不久前中国对荷兰等国实施单方面免签入境政策，欢迎荷兰朋友到中国品尝美食、乘坐高铁和领略中国文化。

海牙中国文化中心主任王峥介绍，荷兰假日旅游展是宣传中国文化和中国旅游的良好契机，希望通过此次展会，让各国参展商更多了解中国旅游市场的巨大潜力，促进中外旅游业者间的合作。

荷兰假日旅游展始于1970年，迄今已举办53届，是荷兰规模最大的假日主题旅游行业展会。展会主办方介绍，2024年荷兰假日旅游展期间，预计将有来自100多个国家和地区的1000多家机构参展，入馆参观人数将超过11万。

(责编：王禹蘅、常红)

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