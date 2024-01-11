新华社日内瓦1月11日电 专访：中国经济健康发展将使世界受益——访世界经济论坛执行董事扎希迪

新华社记者陈斌杰 郭爽 玛蒂娜·福斯

世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪日前在接受新华社记者线上专访时表示，全球经济短期前景不容乐观，中国经济健康发展将为世界其他地区带来积极的溢出效应。

世界经济论坛10日发布的《2024年全球风险报告》认为，未来几年，经济不确定性将持续存在，经济和技术鸿沟将不断扩大。

扎希迪认为，对世界大多数经济体来说，不确定性将是未来一段时间的“关键词”。“积极的一面在于，中国是世界上极少数没有受到高通胀困扰的大型经济体之一，且利率水平目前维持低位。”

扎希迪说，中国加大对制造业和可再生能源技术的投入，着力推动贸易复苏，一系列提振经济的举措已开始发挥作用并显现成效。“中国是世界主要经济体之一，中国经济健康发展将为世界其他地区带来非常积极的溢出效应。”

扎希迪告诉记者，世界经济论坛与中国合作已久，希望未来双方能够携手“做更多的事”。

2024年世界经济论坛第54届年会将以“重建信任”为主题，主要议题包括在分裂的世界中实现安全与合作，为新的时代创造增长和就业，人工智能推动经济与社会发展，实施长期气候、自然与能源战略等。

扎希迪表示，当前全球北方和全球南方国家之间存在分歧，社会两极分化日益加剧，不少国家面临经济增长乏力的困境。即将召开的2024年世界经济论坛第54届年会将为全球各界领军人物提供交流平台，推动凝聚多方信任，以重振国际社会对未来的信心。

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