新华社拉姆安拉1月10日电（记者柳伟建）据巴勒斯坦通讯社报道，巴勒斯坦总统阿巴斯10日在约旦河西岸城市拉姆安拉会见到访的美国国务卿布林肯时强调，巴方“完全拒绝”以色列驱逐加沙地带居民的计划。

阿巴斯在会见中说，加沙地带是巴勒斯坦国不可分割的一部分，以色列任何分离或孤立加沙地带的计划都是不可接受的。

阿巴斯认为有必要立即停止以色列对巴勒斯坦人民的“灭绝战争”，加快向加沙地带提供人道主义援助，发挥庇护中心和医院的作用，减轻人民的痛苦。他同时要求实施基于国际法的政治解决方案，让巴勒斯坦早日成为联合国正式成员国。

布林肯在会见中重申美国支持“两国方案”，并强调巴以和平共处的重要性。

《以色列时报》3日援引以安全内阁一名高级官员的话报道，以政府正就接收加沙地带移民与多国展开秘密会谈。

据报道，以总理内塔尼亚胡此前在利库德集团会议上透露，他正在努力促成加沙人“自愿移民”到其他国家。内塔尼亚胡称，问题是找到愿意接收他们的国家，“我们正在努力解决这个问题”。

美国国务院2日谴责有关驱离加沙人的言论具有“煽动性、不负责任”。法国总统马克龙2日与以战时内阁成员甘茨通话时表示，这一言论“不可接受，且与‘两国方案’相悖”。

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