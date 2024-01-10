新华社北京1月10日电（记者邵艺博、马卓言）今年1月1日是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施两周年。外交部发言人毛宁10日在例行记者会上表示，中方愿继续与各方一道，全面高质量实施RCEP，让这一全球最大自贸区释放更多红利。

毛宁在回答有关提问时说，RCEP是区域一体化建设的里程碑式成果，是区域国家共享发展机遇的生动范例。RCEP实施两年来，区域贸易成本大幅降低，产业链供应链联系更加紧密，为参与方带来实实在在的收益。

她说，作为RCEP中最大的经济体，中国始终秉持开放发展理念，推动高质量实施RCEP。中方在非东盟国家中率先完成协定核准，全面落实市场开放承诺，持续推动关税减免，为区域贸易投资和经济增长发挥了积极作用，使成员国产品以更低的贸易成本、更便利的通关条件进入中国。2023年前11个月，中国自泰国、越南等RCEP成员国进口鲜榴莲总额达到466.1亿元，是2021年全年的1.7倍。

“我们愿继续与各方一道，全面高质量实施RCEP，让这一全球最大自贸区不断释放红利，实现成员国的共同发展繁荣。”毛宁说。

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