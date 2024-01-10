新华社洛杉矶1月9日电 据美国私企航天机器人技术公司9日最新通报，其“游隼”月球着陆器8日发射升空后遭遇推进系统故障，目前已泄漏不少推进剂。该公司承认，“游隼”已经“没有机会”在月球软着陆。

这家位于匹兹堡的公司在9日发布的一份声明中说：“考虑到推进剂的泄漏问题，很遗憾，（游隼）已经没有机会在月球软着陆。”

美国东部时间8日凌晨，“游隼”搭乘美国联合发射联盟公司研发的“火神半人马座”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。随后，“游隼”的推进系统出现故障，使其无法稳定地面向太阳。

“游隼”的飞行控制人员目前正努力使其朝向太阳，尽可能为电池板充电，预计“游隼”还能在太空中运行大约40小时。该公司表示，目前他们的目标是让“游隼”尽可能再多运行一段时间，为该公司大约一年后的下一次探月任务收集更多的信息。

“游隼”原计划2月23日在月球表面实现软着陆。这是50多年来美国首次执行的登月探测任务，并首次由私企承担这一任务。

据美国媒体报道，美国航天局向这家私企支付了1.08亿美元，在“游隼”上搭载其实验项目。

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