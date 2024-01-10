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美国“脱岗”防长面临下台呼声

2024年01月10日14:06 | 来源：新华网
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新华社北京1月9日电 美国五角大楼8日说，将调查为何总统约瑟夫·拜登和其他高级别官员对国防部长劳埃德·奥斯汀入院“脱岗”一事迟迟不知情。与此同时，共和党籍前总统唐纳德·特朗普和一些共和党议员加入要求奥斯汀下台的队伍中。五角大楼表示，奥斯汀没有辞职计划。

这是2021年8月26日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

这是2021年8月26日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

赖德说，奥斯汀的办公室主任凯莉·马格萨门得了流感，因而没有及时通报奥斯汀住院的消息，马格萨门4日通知了希克斯、总统国家安全事务助理杰克·沙利文。沙利文随后汇报给拜登。美国媒体报道，五角大楼在5日公开发布消息前15分钟才通知国会。

赖德承认，他和其他公共事务和国防助手2日被告知奥斯汀已住院，但不认为自己有权公开这一信息。“我要道歉，并保证从这次经历中吸取教训。”

赖德说，工作人员将审查通知程序，包括是否违反了规定、规则或法律，并将采取措施改善通知程序。

五角大楼8日晚在一份备忘录中说，将审查部门内权力移交，尤其关注与奥斯汀住院有关的事件和决定，以确保在未来“向总统和白宫，以及酌情向美国国会和美国公众发出适当、及时的通知”。五角大楼称，今后将扩大权力移交时获通知人员范围。

据美联社报道，奥斯汀已离开重症监护室，5日恢复工作。赖德说，防长预后“良好”，但不知何时出院。五角大楼说，奥斯汀继续听取简报，并与高级领导人通话。

奥斯汀现年70岁。他6日发表声明表示，明白这一事件引发对“透明度”的忧虑，他对自己“在信息披露方面所作决定承担全部责任”。

作为仅次于总统的美国武装力量“二号人物”，奥斯汀“不请病假”的行为震动政界，招致批评。

前总统特朗普在社交媒体上说，奥斯汀“职业行为不当、玩忽职守，应立即被解雇”。

美国国会众议院共和党会议主席爱丽丝·斯蒂芬尼克在一份声明中说：“国防部等了好几天才通知总统、国家安全委员会和美国民众，这令人震惊，绝对不可接受。”她呼吁奥斯汀“立即辞职”。

白宫方面8日强调，奥斯汀仍得到拜登“完全的信任”。白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔说，拜登赞赏奥斯汀6日的声明，奥斯汀在声明中承担责任。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比说，除让奥斯汀留任部长“并继续发挥他的领导作用外，没有其他计划”。

(责编：艾雯、崔译戈)

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