新华社旧金山1月9日电（记者吴晓凌）波音公司首席执行官戴夫·卡尔霍恩9日在该公司的一个会议上，就近期与波音737 MAX 9型客机相关的事故承认该公司有错误。

卡尔霍恩说，波音将以完全透明的方式处理每个步骤，与正在调查事故的美国国家运输安全委员会合作找出事故原因，并称波音“与该组织有着长期的合作经验”。他还说，美国联邦航空管理局正在监督检查，“以确保下一架升空飞机的安全，并且这种事故不再发生”。

联邦航空管理局9日在一份声明中表示，波音公司正在根据收到的反馈来修改其先前提供的检查说明。“收到波音公司的修订版说明后，联邦航空管理局将展开彻底审查。”

美国阿拉斯加航空公司8日表示，该公司技术人员的初步报告显示，部分波音737 MAX 9型客机上可见一些松动部件。美国联合航空公司当天也表示，执行联邦航空管理局规定的紧急检查时，在该公司的波音737 MAX 9型客机上发现了一些问题，比如一些螺栓需要进一步拧紧，但未公开这些螺栓的具体数量。

美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机5日从俄勒冈州的波特兰飞往加利福尼亚州的安大略。客机起飞后不久在空中发生事故，随即紧急降落，未造成人员伤亡。据美国媒体报道，机上乘客拍摄的照片显示，乘客座位旁的机舱侧面出现一处破损。事故发生后，全球多家监管机构和航空公司宣布停飞该型号飞机。(完)

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