新华社布鲁塞尔1月9日电（记者张兆卿）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局9日说，2023年成为自1850年有记录以来最热的年份，并且多项关键气候指标破纪录。

哥白尼气候变化服务局当天发布新闻公报说，2023年全球平均地表气温达到14.98摄氏度，比之前的最热年份2016年高出0.17摄氏度，比工业化前的1850年至1900年间气温水平高出1.48摄氏度。

公报说，2023年6月至12月的每个月都比往年相应月份气温更高。其中，7月和8月是有记录以来最热的两个月。

哥白尼气候变化服务局表示，2023年创纪录的气温主要是由厄尔尼诺现象和全球海洋表面温度上升造成的，而导致海洋表面高温的主要长期因素是温室气体浓度持续增加。

该机构监测数据还显示，在2023年的多数月份中，南极海冰的面积降至历史相应时期的最低水平；2023年大气中二氧化碳和甲烷浓度达到创纪录的水平，分别达到419ppm（1ppm为百万分之一）和1902ppb（1ppb为十亿分之一）。此外，全球范围内还记录了大量极端气候事件，包括热浪、洪水、干旱和野火。

哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯表示，2023年不仅是有记录以来最热的一年，也是全年气温首次比工业化前时期高出1摄氏度以上。（参与记者：徐永春）

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