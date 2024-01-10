新华社巴格达1月9日电（记者段敏夫 李军）伊拉克总统拉希德9日在首都巴格达表示，美国主导的国际联盟必须在约定框架内开展有关行动。

据伊拉克总统府发表的声明，拉希德当天在总统府会见美国驻伊拉克大使阿林娜·罗曼诺夫斯基时说，国际联盟必须在约定的框架内开展有关行动，即为伊拉克安全部队提供训练和顾问支持。

拉希德说，伊拉克愿同周边国家和世界各国建立平衡的双边关系，这符合伊拉克和中东地区人民的利益。他还表示，新一轮巴以冲突严重影响中东地区稳定，包括美国在内的国际社会应积极承担责任，通过对话缓解地区紧张局势。

位于巴格达东部的伊民兵武装“人民动员组织”第12旅总部4日遭无人机袭击，造成3人死亡、5人受伤。伊拉克当局表示，国际联盟应对此次袭击负责。

伊拉克总理苏达尼5日表示，国际联盟已没有理由继续在伊拉克存在，伊政府正就此议题协调开展对话的具体时间，伊政府推动结束国际联盟在伊存在的立场是坚定的，“在这一承诺上不会退缩”。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟随后增兵伊拉克。2022年1月，伊拉克总理新闻办公室发表声明说，国际联盟的战斗任务已结束，伊军方已接管所有军事基地，一些从事顾问工作的外军人员仍留在伊境内继续为伊安全部队提供支持。

(责编：艾雯、崔译戈)