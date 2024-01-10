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布林肯：美方反对驱离加沙地带居民的计划

2024年01月10日08:45 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷1月9日电（记者吕迎旭 张天朗）正在以色列访问的美国国务卿布林肯9日在特拉维夫说，应尽量让加沙地带北部居民返回家园，美方反对将他们安置在加沙之外的计划。

布林肯8日抵达以色列，9日与以总理内塔尼亚胡、外长卡茨、国防部长加兰特举行会谈。布林肯9日在记者会上说，以军在加沙地带北部的行动正在“进入新阶段”，即过渡到低强度阶段。美方支持以色列在加沙地带采取行动防止去年10月7日的突袭再次发生。美方支持以色列维护北部边境地区安全，致力于推动通过外交手段解决以黎冲突。

布林肯表示，加沙地带居民不应离开，美国反对将他们安置到加沙之外的计划。联合国将对形势进行评估，最终让加沙地带北部流离失所的巴勒斯坦人安全返回家园，但实现这一目标面临重重挑战。

据以政府新闻办公室9日发表的声明，加兰特在与布林肯会谈时表示，以军在加沙地带北部的作战策略发生变化，但在南部汗尤尼斯地区的军事行动将加强并持续下去。加兰特在谈到以黎冲突时说，当务之急是让以色列北部居民返回家园，同时改变这一地区的安全现状。

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列，新一轮巴以冲突爆发。布林肯本月4日开启巴以新一轮冲突爆发以来第四次中东之行。分析人士认为，巴以冲突外溢效应不断扩大，国际社会强烈要求停火止战。美国在本轮巴以冲突中始终支持以色列，布林肯此次中东之行恐难取得预期成果。

(责编：艾雯、崔译戈)

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