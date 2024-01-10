新华社联合国1月9日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽9日表示，中方呼吁国际社会汇聚全部努力，推动立即在加沙地带停火止战。

耿爽在联大关于否决权使用问题会议上表示，本轮巴以冲突爆发已超过3个月，加沙地带正在遭受前所未有的人道灾难，每天都有无辜平民丧生，局势仍在持续恶化。立即在加沙地带实现停火是国际社会的普遍呼声，是恢复和平的最基本要求。但是，安理会至今未能就呼吁停火止战达成共识。中方对美国去年12月22日在安理会再次行使否决权表示失望和遗憾。

耿爽说，拯救平民生命要求立即实现停火。本轮巴以冲突已造成加沙地带超过2.3万人丧生，近90%的加沙地带人口流离失所。放任战事延宕只会造成更多伤亡，不会为解救被扣押人员找到出路。中方敦促以色列停止无差别的军事攻击，停止对加沙地带民众的集体惩罚，为人道机构在加沙地带开展援助提供必要条件。

耿爽说，避免地区动荡要求立即实现停火。随着加沙地带冲突持续，约旦河西岸、黎以、叙以、红海等局势紧张升级，中东地区面临动荡，国际和平与安全受到威胁。只有加沙地带实现停火，才能从根本上消除冲突外溢影响，避免更广泛的中东地区被拖入战争与冲突之中。

耿爽说，维护“两国方案”要求立即实现停火。中方反对针对巴勒斯坦人民的强迫转移和强制迁移，反对侵占巴勒斯坦土地，对以色列一些政治人物公开拒绝“两国方案”感到极大担忧。中方呼吁加大国际和地区外交努力，推动立即实现停火，帮助加沙地带民众结束流离失所、早日重返家园，防止“两国方案”的基础彻底崩塌。中方将继续同国际社会一道，推动安理会及时采取负责任、有意义的行动，为早日平息加沙地带战火、切实落实“两国方案”、实现中东和平稳定作出不懈努力。

根据《联合国宪章》，安理会5个常任理事国在非程序事项表决时可以行使否决权，非程序事项决议需要5个常任理事国均不否决方可通过。联大2022年4月26日通过一项决议，规定安理会常任理事国投否决票后，联大将自动召开正式会议就投否决票所涉问题进行辩论。上月安理会成功通过关于加沙人道问题的决议，在此之前美国否决了俄罗斯的一项修正案。

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