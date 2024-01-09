新华社北京1月9日电（记者成欣）中共中央政治局委员、外交部长王毅9日在2023年国际形势与中国外交研讨会上介绍2024年中国外交工作。王毅表示，今年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。习近平主席明确指出，中国特色大国外交进入一个可以更有作为的新阶段。我们将紧紧围绕推动构建人类命运共同体这条主线，全面服务中国式现代化这个新时代最大的政治，守正创新，胸怀大局，不断开创中国特色大国外交新局面。

王毅说，我们将始终坚持自信自立，履行负责任大国应尽职责。要把国家的发展振兴放在自己力量的基点上，把中国人民的前途命运牢牢掌握在自己手中。立足于中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性与和平性，以东方智慧为人类进步作出应有贡献。发挥元首外交战略引领作用，全力办好中非合作论坛、博鳌亚洲论坛、中国国际进口博览会以及全球共享发展行动论坛等主场活动，展现中国特色大国外交的独特风范。统筹国内国际两个大局，坚定维护中国主权、安全、发展利益，为构建新发展格局、实现高质量发展争取有利外部环境。在关系广大发展中国家团结合作和正当权利的重大问题上挺膺担当，在关乎人类前途命运和世界发展方向的重大问题上旗帜鲜明，铁肩担道义，锚定历史前进正确航向。

我们将始终坚持开放包容，巩固拓展全球伙伴关系网络。落实中美元首旧金山会晤共识，探索形成两个大国的正确相处之道。深化中俄战略互信和互利合作，夯实两国新时代全面战略协作伙伴关系。密切中欧高层往来和战略沟通，推动中欧关系行稳致远。坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，增进同周边国家友好互信和利益融合。秉持真实亲诚理念和正确义利观，与发展中国家携手同行，与金砖国家团结振兴，以和平共处五项原则提出70周年为契机，推动构建新型国际关系。积极落实全球文明倡议，弘扬全人类共同价值，推动文明交流互鉴，促进各国人民相知相亲，共同推动人类文明发展进步。

我们将始终坚持公道正义，倡导建设平等有序的世界多极化。践行真正的多边主义，推动国际关系的民主化。要坚持大小国家一律平等，每个国家都在全球多极体系中有自己的位置，都能发挥应有的作用。各国共同维护联合国宪章的宗旨和原则，共同捍卫普遍公认的国际关系基本准则，共同参与全球治理体系改革和建设。全面落实全球安全倡议，坚持公平公正，积极劝和促谈，建设性参与解决巴以冲突、乌克兰危机等全球和地区热点，提出更多中国方案，贡献更多中国智慧，提供更多有利于世界和平与发展的公共产品。

我们将始终坚持合作共赢，积极推进普惠包容的经济全球化。坚决反对各种形式的单边主义、保护主义和“逆全球化”现象，不断促进贸易投资自由化便利化，着力破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题，维护全球产供链稳定畅通。推动落实全球发展倡议，加大对全球发展合作的投入，帮助广大发展中国家提高自主发展能力，共同做大并公平分好经济全球化的“蛋糕”，使发展既充分又平衡，推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展，推动各国人民共同走上现代化的坦途大道。全面落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，提升合作质量，拓展合作领域，开启高质量共建“一带一路”新阶段，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

(责编：卫嘉、白宇)