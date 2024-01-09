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专访｜期待对华首访进一步促进马中合作——访马尔代夫总统穆伊兹

2024年01月09日20:45 | 来源：新华网
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　　新华社马累1月9日电 专访｜期待对华首访进一步促进马中合作——访马尔代夫总统穆伊兹

　　新华社记者车宏亮

　　马尔代夫总统穆伊兹日前在接受新华社记者书面采访时表示，希望他的中国之行将进一步促进马尔代夫和中国在经贸、旅游、投资和文化等领域的合作，以进一步造福两国人民。

　　穆伊兹于8日至12日对中国进行国事访问。启程前，他在接受采访时说，中国已经并将继续是促进马尔代夫社会和经济发展的一个关键合作伙伴。马中关系建立在相互尊重、相互信任和互不干涉内政的基础上，而这正是建立和维护全球政治和经济秩序的重要原则。

　　穆伊兹说，此次中国之行是他首次以总统身份访问中国，期待借此机会进一步加强马中双边关系，激发两国合作活力，共同增进两国人民的福祉。

　　穆伊兹说：“两国之间的贸易增长迅速，我们希望进一步扩大两国贸易。”他特别提到，自中国恢复出境游以来，中国到马尔代夫的游客人数呈快速上升趋势，促进了马尔代夫旅游业的复苏。

　　在谈到共建“一带一路”合作项目对马尔代夫经济社会发展的积极影响时，穆伊兹举例说，中马友谊大桥不仅连接马尔代夫不同地域，便利人员交往，更促进了经济活动。“我认为这些项目对我希望给马尔代夫带来变革性经济发展至关重要。”“我坚信这些项目将在经济和社会方面给马尔代夫带来重大影响。”穆伊兹说。

(责编：王禹蘅、常红)

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