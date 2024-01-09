新华社北京1月9日电（记者成欣）中共中央政治局委员、外交部长王毅9日在2023年国际形势与中国外交研讨会上表示，纵观2023年，习近平主席亲自擘画、亲力亲为，主持两大主场外交，出席三场多边峰会，开展四次重要出访，举行百余场会见、通话，以大党大国领袖的襟怀气度同各方共话友好合作、共商天下大计。从克里姆林宫长谈到广州松园会晤，从“长安复携手”到“同志加兄弟”，从“彩虹之国”的金砖时刻到“阳光之乡”的亚太蓝图，从“成都成就梦想”到“潮起钱塘江，澎湃亚细亚”，展现了新时代中国的万千气象，推动了中国与世界的双向奔赴，打开了中国对外关系的崭新局面。

王毅说，元首外交既有极具战略性的高层对话，也有饱含人情味的心灵沟通。习近平主席在基辛格博士50多年前首次访华时下榻的地方亲切会见并宴请这位百次访华的世纪老人，展现了中国不忘老朋友的优良传统。过去一年，习近平主席还面向美国人民发表重要演讲，同越南青年开展亲切交流，向希腊学者、孟加拉国儿童、南非大学生、古巴科学家等友好人士发去饱含深情和鼓励的回信，浇灌友谊之树、播种友谊之花，书写了相知相亲的新篇章。

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